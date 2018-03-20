بحث التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.





طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور أمس مع سفيرة الاتحاد الأوروبي

(بيتينا موشايت) التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة

التنظيمات الاجرامية وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أكد وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع على ضرورة مكافحة كافة

التنظيمات الإجرامية المنظمة العبرة للحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير

الشرعية ..داعياً دول الجوار الليبي كافة إلى حماية حدودها من تدفق

المهاجرين غير الشرعيين نحو ليبيا.

من جهتها أبدت السفيرة (بيتينا موشايت) أستعداد الاتحاد الأوروبي

للتعاون مع ليبيا وخاصة في المجالات الأمنية.

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