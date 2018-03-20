السراج يناقش مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية مراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا.





طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج "مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس

البلدية المهندس سالم بن تاهية،مراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية

بمختلف مناطق ليبيا.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس : ان الاجتماع الذي عقد يوم أمس

بطرابلس تناول أوضاع البلديات التي لم تستكمل بعد انتخابات مجالسها

البلدية.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس

البلدية بمختلف مناطق ليبيا، مشيرا إلى أن انتخاب المجالس البلدية يؤكد

الالتزام بالمسار الديمقراطي ، موضحا اهمية دور البلديات وان الحكومة

تعتمد خيار اللامركزية واعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، فهي الاقدرعلى

تلمس احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

واستمع السيد الرئيس لما طرحه السيد بن تاهية من مصاعب تواجه عمل اللجنة

المركزية واصدر تعليماته بتذليل تلك المصاعب وتوفير متطلبات عمل اللجنة

ودعمها ماديا لتتمكن من استكمال أعمالها على اكمل وجه.

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