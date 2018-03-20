اليوم تجرى قرعة بطولة كأس ليبيا لكرة القدم .





طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- يجرى اليوم الثلاثاء بصالة ملعب طرابلس

الدولي على تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا قرعة الدور الـ 16 لنهائيات

كأس ليبيا لكرة القدم موسم 2017 - 2018 .

ووفقا للائحة تنظيم المسابقة، فإن نظام المسابقة في الدور الـ 16 وربع

النهائي ونصف النهائي سيكون بخروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حال

التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، أما المباراة النهائية ففي حال

التعادل سيتم إعطاء وقت إضافي من 30 دقيقة، وفي حالة التعادل سيتم اللجوء

لركلات الترجيح.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 هي: الأهلي بنغازي، التعاون، الهلال،

الجمارك، خليج سرت، الترسانة، الاتحاد المصراتي، الخمس، المحلة، اليرموك،

الشط، المدينة، الأخضر، المجد، الاتحاد، الأهلي طرابلس.

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