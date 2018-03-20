مناقشة اوضاع السجناء الاحداث داخل مؤسسات الاصلاح .





طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس

بصندوق التضامن الاجتماعي لمناقشة أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات

الإصلاح والتأهيل.

ضم الاجتماع رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة

ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الإجتماعي مصطفي فتحي الجعيبي ووكيل

وزارة الشؤون الاجتماعية محسن بوسنينة وعدد من مدراء الادارات بوزارة

الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن .

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آليات تفعيل دور الرعاية

الاحتماعية في مؤسسات الاصلاح والتأهيل الخاصة بالاحداث وفق التشريعات

والقوانين الليبية .

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