ضبط مصابين بالتهاب الكبد "B" وإقفال عدد من المخابز في مدينة بنغازي .





بنغازي 20 مارس 2018 ( وال )- قامت وحدة المخابر بجهاز الحرس البلدي

بنغازي ، بإقفال وتشميع عدد من المخابز في المدينة وذلك لعدم استيفاءها

الشروط الصحية المتبعة.

وقال أمر وحدة المخابز بالحرس البلدي " رمضان شبيك " إنه أثناء

دوريات الحرس البلدي على المخابز الموجودة في المدينة والتأكد من

مطابقتها للشروط الصحية من حيث النظافة والعمالة والشهادات الصحية، تبيّن

وجود عمالة داخل المخابز لايتوجد لديهم شهادات صحية.

وأضاف بعد ضبطهم وعرضهم على المختبرات الطبية تبين إصابتهم بمرض وباء

الكبد B بالإضافة إلى أمراض أخرى، حيث تم التحفظ عليهم وقفل المخابز

وتشميعها وإحالة أصحابها للنيابة للتحقيق معهم.

يشار إلى أن دوريات الحرس البلدي تستمر بالتفتيش على المخابز والمحال

التجارية ومحال بيع اللحوم وغيرها، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية

حفاظا على صحة وسلامة المواطنين داخل مدينة بنغازي .

...(وال بنغازي)...