كلية تقنية المعلومات جامعة بنغازي فرع المرج تنظم احتفالية تخريج الدفعة السادسة .





المرج 20 مارس 2018 ( وال )- نظم يوم الأحد احتفالية تخريج الدفعة

السادسة لطلبة جامعة بنغازي فرع المرج في كلية تقنية المعلومات والتي بلغ

عددها 18 خريجًا .

وحضر الاحتفالية التى أقيمت داخل إحدى القاعات الخاصة ، أعضاء هيأة

التدريس في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وألقت الخريجة " حنان علي بوسمة " كلمة خريجي الدفعة دعت فيها إلى

ضرورة مواصلة الاجتهاد للمساهمة في بناء ليبيا والرقي بمستوياتها العلمية

والعملية في شتى المجالات للمساهمة بنمو المجتمع والدفع بعجلة العلم

والمعرفة .

وعبّرت عميد كلية تقنية المعلومات " رجاء العوامي " عن سعادتها لتخرج

الطلبة متمنية لهم السداد والتوفيق والاستمرار في العلم والتعلم.

وأشارت العوامي إلى أن البحوث كانت متنوعة في شتى المجالات فقد

تضمنت دراسات فى علوم الطب والهندسة والإنترنت وكذلك في تقنية المعلومات.

...(وال بنغازي)...