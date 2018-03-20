اختتام فعاليات ورشة عمل حول تغطية وسائل الإعلام لقضايا حقوق الإنسان بمدينة غريان .





غريان 20 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت خلال اليومين الماضيين بفندق

الرابطة بمدينة غريان فعاليات ورشة عمل حول المعايير والأخلاقيات المهنية

لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان ، ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض ، وذلك

ضمن برنامج التمكين الحقوقي .

وشارك في فعاليات الورشة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة

بالتعاون مع " تجمع الإعلاميين" بغريان "ستة عشرة" إعلامياً من وسائل

إعلامية متعددة بمدينة غريان .

وتناولت الورشة التي أدارها المدرب "رضاء فحيل البوم" ، ورئيس المركز

الليبي لحرية الصحافة "محمد الناجم" العديد من المحاضرات حول المبادئ

والمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان ، والقيم الصحفية ، ودور الصحافة في

الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .

وخُصص اليوم الختامي للورشة للتدريب على كتابة التقارير الصحفية ، حيث

قُسم المشاركون في الورشة إلى أربعة مجموعات لإعداد واستعراض أربعة

تقارير صحفية في مواضيع مختلفة تناولت عناوين : "ذوي الاحتياجات الخاصة

بين إهمال الدولة وثقافة المجتمع" ، و"زواج الليبية بغير ليبي نظرة دونية

وحقوق منقوصة" ، و"هجرة الأحداث .. ضعف الدولة وغياب القانون يفقد

الأطفال حقوقهم" ، و"رياضة المرأة الليبية بين التحديات والصعوبات" .

وتم توزيع شهائد المشاركة على المتدربين ، كما قدم تجمع الإعلاميين

بغريان شهائد الشكر والتقدير لرئيس المركز الليبي لحرية الصحافة "محمد

الناجم" ، وللمدرب "رضاء فحيل البوم" .

...(وال غريان)...