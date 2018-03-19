السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين لمنظمة اسبانية رفضت تسليم مهاجرين غير شرعيين الى خفر السواحل الليبي .الإثنين ، 19-03-2018 - 22:23:00

السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين لمنظمة اسبانية رفضت تسليم مهاجرين غير شرعيين الى خفر السواحل الليبي .باليرمو 19 مارس 2018 ( وال ) - أصدر المدعي العام في كاتانيا بإقليم صقلية أمرا بالاستيلاء على سفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية برو آكتيفا أوبن آرمس حيث لا تزال راسية في ميناء بوزالو (راغوزا) بعد نقل 218 مهاجرا من على متنها أنقذهم طاقم السفية ورفض تسليمهم إلى حرس السواحل الليبي . وقالت وكالة الانباء الايطالية ( آكي ) أن السلطات الإيطالية تجري تحقيقا بشأن عدم تسليم المنظمة الاسبانية المهاجرين لدورية حرس السواحل الليبية التي كانت وصلت إلى موقع إنقاذهم بمياه المتوسط قبالة المياه الليبية . وأضافت أن المدعي العام في كاتانيا يدرس فرضية توجيه تهمة “نقل مهاجرين إلى إيطاليا بصورة غير مشروعة بإنتهاك القانون الدولي والاتفاقات الدولية” إلى قبطان السفينة ومنسق عملياتها للانقاذ لعدم تسليمهم المهاجرين إلى البحرية الليبية.


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