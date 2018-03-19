سيالة يلتقي بكيغالي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .

كيغالي 19 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة اليوم الاثنين رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التى تسبق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الإستثنائية التى ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي بعد غد الاربعاء .

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات و المستجدات الأخيرة بالمنطقة و تبادلا وجهات النظر حول الشؤون الدولية والإقليمية محل الأهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الحالي في ليبيا والتطورات السياسية في الملف الليبي .





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