بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب باللقاء الثاني لعمداء البلديات وتدعو الاطراف كافة الى التماس المسؤولية للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - رحبت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا باللقاء الثاني لعمداء بلديات ليبيا الذي عقد في طرابلس يومي 18 و 19 مارس الجاري . وعبرت البعثة في بيان لها على صفحتها الالكترونية عن سرورها بالحضور الكبير من العمداء ومن مختلف المناطق الليبية. مؤكدة تشجيعها لجميع اللقاءات التي تجمع الأطراف الليبية بهدف إصلاح احوال البلاد والجهود المبذولة في هذا المجال . ودعا بيان البعثة الأطراف كافة الى التماس المسؤولية التاريخية للخروج بليبيا من الوضع الانتقالي إلى عهد المؤسسات المستقرة التي تستحقها البلاد.





... ( وال )...