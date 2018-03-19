ستة عشر فريقا تتنافس على بطولة كأس ليبيا.





طرابلس 19 مارس 2018 (وال)- استدل الستار، أمس الأحد، على آخر مباريات

الدور الـ 32 من بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017- 2018، والتي شارك

فيها 111 فريقا من فرق الدرجة الأولى والثانية والممتاز.

وقد شهدت المنافسات تسجيل 131 هدفا في مجموع المباريات وتأهلت ثلاثة

فرق من الدرجة الأولى للدور الـ 16 وهي الجمارك والمجد واليرموك، و13

فريقا من الدوري الممتاز.

وتاريخيا ثمانية فرق فقط هي من توجت بالكأس فيما سبق، وجميعها يواصل

الرحلة، عدا فريق النصر الذي ودع المسابقة من دور الـ 64، وهي أهلي

طرابلس والاتحاد وأهلي بنغازي والنصر وخليج سرت والهلال والمدينة والشط.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 هي: الأهلي بنغازي، التعاون، الهلال،

الجمارك، خليج سرت، الترسانة، الاتحاد المصراتي، الخمس، المحلة، اليرموك،

الشط، المدينة، الأخضر، المجد، الاتحاد، الأهلي طرابلس.

قرعة الدور الـ 16 تجرى يوم غد الثلاثاء بصالة ملعب طرابلس الدولي في

تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ووفقا للائحة تنظيم المسابقة، فإن نظام المسابقة في الدور الـ 16 وربع

النهائي ونصف النهائي سيكون بخروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حال

التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، أما المباراة النهائية ففي حال

التعادل سيتم إعطاء وقت إضافي من 30 دقيقة، وفي حالة التعادل سيتم اللجوء

لركلات الترجيح.

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