36 ألف دينار جوائز بطولة ليبيا لبناء الأجسام.





طرابلس 19 مارس 2018 (وال)- حدد الاتحاد العام لبناء الأجسام قيمة

الجوائز المالية لبطولة ليبيا المنتظر إقامتها خلال سبتمبر المقبل

بإجمالي 36 ألف دينار للمراكز الستة الأولى في بطولة الأبطال.

يحصل صاحب الترتيب الأول على 15 ألف دينار، والثاني 10 آلاف دينار،

والثالث 5 آلاف دينار، والرابع 3 آلاف دينار، والخامس ألفي دينار،

والسادس ألف دينار.

وأكد السيد "عادل القريو" رئيس الاتحاد العام لبناء الأجسام في تصريح

للقسم الرياضي بوكالة الانباء الليبية، أن تحديد قيمة الجوائز هو تحفيز

للرياضيين على بذل المزيد من الاستعدادات للبطولة، والتي ستقام في سبتمبر

القادم، ونحن نعرف أن رياضة بناء الأجسام رياضة مكفلة جدا، وإن الاتحاد

الليبي للعبة سوف يكون مع المتميز في هذا اللعبة.

وأضاف "القريو" أنه سوف يتم تخصيص مكافآت شهرية ابتداء من شهر أبريل

القادم لرياضيي المنتخب الليبي حتى يكون استعدادهم جيدا لبطولة البحر

المتوسط شهر ديسمبر المقبل بالبرتغال.

وقال إن الباب دائما مفتوح لجميع المتميزين، وإن الاختيارات وخصوصا

اختيار عناصر المنتخب سيكون من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد.

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