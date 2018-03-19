انطلاق تدريبات منتخب كرة القدم للناشئين بمدينة طبرق.





طرابلس 19 مارس 2018 (وال)- انطلق بمدينة طبرق معسكر منتخب ليبيا لكرة

القدم للناشئين، من مواليد 2003، ومن المنتظر أن يستمر لمدة 10 أيام.

ويحتضن ملعب نادي الصقور تدريبات المنتخب الليبي للناشئين تحت إشراف

المدرب الوطني فوزي العيساوي.

وتأتي هذه التحضيرات في إطار الإعداد للمشاركة في منافسات بطولة شمال

أفريقيا التي ستقام بالجزائر مطلع شهر أبريل المقبل، ودورة إيطاليا

الودية الدولية.

وسيلعب المنتخب الليبي، خلال بطولة إيطاليا، في مجموعة تتكون من منتخبات

أمريكا وكرواتيا، بجانب البلد المضيف.

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