نتائج المشاركة العربية في بطولة العالم لليونيفايت بروسيا.





طرابلس 19 مارس 2018 (وال)- اختتمت أمس الأحد منافسات بطولة العالم

الشتوية لرياضة اليونيفايت، التي أقيمت بمدينة ميدين الروسية بمشاركة 25

دولة بينها 13 دولة عربية هي ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب،

السودان، اليمن، جيبوتي، فلسطين، الأردن، العراق، لبنان، سوريا.

وأسفرت نتائج المشاركة العربية في هذه البطولة عن الآتي :

* أولا : فئة الرجال.

حصول اللاعب المغربي " أمير فرحات " على القلادة الفضية بعد خسارته

في المباراة النهائية أمام بطل العالم الروسي بالضربة القاضية في جولة

القتال على حلبة الملاكمة، واللاعب الفلسطيني " كريم الحر" على القلادة

البرونزية بعد تغلبه على بطلي الأردن وكازاخستان.

* ثانيا فئة السيدات.

تحصلت اللاعبة التونسية " سمو صغير " على القلادة الفضية عقب خسارتها

في النهائي مع حاملة اللقب الروسية " كالينسوفا" ، واللاعبة التونسية "

رائدة حبري " على القلادة البرونزية بعد تغلبها على بطلة ليبيا " منى

المبروك "، وخسارتها أمام زميلتها " سمو صغير " في نصف النهائي.

يذكر أن لعبة اليونيفايت ظهرت في روسيا سنة 2000، وتشمل ألعاب

(القتال الحر على حلبة الملاكمة) ويستخدم فيها اللاعب فنون ألعاب الجودو،

الملاكمة، الكاراتيه، الكيك بوكسينج، المصارعة، والتايكواندو.

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