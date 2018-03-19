سيالة لــــ ( وال ) : المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي يعتمد اليوم مشروع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية .

كيغالي 19 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت مساء اليوم الاثنين بالعاصمة الرواندية كيغالي اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والتى ترأس احدى جلساتها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني . وأكد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن هذه الاجتماعات كانت ناجحة حيث أبدت الدول الافريقية حرصها وتأييدها لتحقيق حلم الآباء المؤسسين للاتحاد الافريقي في انشاء السوق الافريقية الواحدة ليس فقط للسلع بل أيضا للخدمات كما ابدت اهمية خاصة للاستثمارات الافريقية الافريقية . وأعلن أن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي اعتمد في ختام اجتماعاته مشروع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، كما اعتمد اعلان كيغالي بهذا الشأن ، وايضا تم اعتماد مقررا بشأن التفاوض مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية كوتونو التى حلت محل اتفاقية لومي بشأن التعاون بين الاتحادين الافريقي والاوروبي . وأشار سيالة في ختام تصريحه لـــــ ( وال ) الى أن هذه المقررات ستعرض على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التى ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي بعد غد الاربعاء .



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