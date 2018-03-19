رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية المهندس سالم بن تاهية، وتناول الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أوضاع البلديات التي لم تستكمل بعد انتخابات مجالسها البلدية.

وأكد السراج على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا، مشيرا إلى أن انتخاب المجالس البلدية يؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي ،موضحا اهمية دور البلديات وان الحكومة تعتمد خيار اللامركزية واعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، فهي الاقدرعلى تلمس احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

واستمع السراج لما طرحه بن تاهية من مصاعب تواجه عمل اللجنة المركزية واصدر تعليماته بتذليل تلك المصاعب وتوفير متطلبات عمل اللجنة ودعمها ماديا لتتمكن من استكمال أعمالها على اكمل وجه.





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