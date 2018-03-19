قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة .الإثنين ، 19-03-2018 - 16:41:00



رام الله 19 مارس 2018 (وال) - قالت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة
في الضفة الغربية .
ونقلت الوكالة عن بيان لنادي الأسير، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت
9 فلسطينيين من بلدة حزما .
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة فلسطينين من محافظة بيت لحم،
ومن بلدة برقين في جنين .
كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة منال بشارات من الأغوار الشمالية الليلة
الماضية.

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