قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في
الضفة .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 16:41:00
رام الله 19 مارس 2018 (وال) - قالت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة
في الضفة الغربية .
ونقلت الوكالة عن بيان لنادي الأسير، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت
9 فلسطينيين من بلدة حزما .
فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة فلسطينين من محافظة بيت لحم،
ومن بلدة برقين في جنين .
كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة منال بشارات من الأغوار الشمالية الليلة
الماضية.