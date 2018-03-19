قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة .





رام الله 19 مارس 2018 (وال) - قالت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات

الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة

في الضفة الغربية .

ونقلت الوكالة عن بيان لنادي الأسير، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت

9 فلسطينيين من بلدة حزما .

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة فلسطينين من محافظة بيت لحم،

ومن بلدة برقين في جنين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة منال بشارات من الأغوار الشمالية الليلة

الماضية.