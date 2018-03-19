ذوبان الثلوج والأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات في كرواتيا.





زغرب 19 مارس 2017 (وال) - أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ في وادي كوسينج في

وسط البلاد بعد فيضان نهر ليكا مما تسبب في قطع الطرق أمام نحو 500 شخص

وترك بعض القرى بدون كهرباء.

وقال المسؤول في بلدية بيروسيتش إن منسوب المياه يرتفع بمعدل خمسة

سنتيمترات في الساعة. وأن نحو 20 منزلا غمرتها المياه وهناك منازل أخرى

معرضة للخطر.

وفي دولة الجبل الأسود المجاورة تهدد مياه الفيضانات والرياح العاتية

والأمطار الغزيرة الحي القديم في مدينة بودفا الساحلية في حين انقطع

الطريق إلى عدة قرى في أولسينج قرب الحدود مع ألبانيا بسبب فيضان نهر

بوجانا.