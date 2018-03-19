وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع سفير رومانيا بليبيا .الإثنين ، 19-03-2018 - 16:08:00



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم مع سفير
رومانيا بليبيا " نيكولاي مارين " .
وأكد السفير الروماني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذا
الاجتماع يهدف الى التحضير لزيارة وزير الخارجية الروماني الى ليبيا خلال
الفترة القادمة والمواضيع المزمع بحثها خلال هذه الزيارة .
واضاف ان اللقاء تناول ايضا التجهيز لاعادة افتتاح سفارة رومانيا
بالعاصمة طرابلس والترتيبات المتعلقة بذلك اضافة الى موضوع عودة الشركات
الرومانية التى كانت تعمل بليبيا .

...( وال )..

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