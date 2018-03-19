وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع سفير رومانيا بليبيا .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 16:08:00
طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم مع سفير
رومانيا بليبيا " نيكولاي مارين " .
وأكد السفير الروماني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذا الاجتماع يهدف الى التحضير لزيارة وزير الخارجية الروماني الى ليبيا خلال الفترة القادمة والمواضيع المزمع بحثها خلال هذه الزيارة .
واضاف ان اللقاء تناول ايضا التجهيز لاعادة افتتاح سفارة رومانيا بالعاصمة طرابلس والترتيبات المتعلقة بذلك اضافة الى موضوع عودة الشركات الرومانية التى كانت تعمل بليبيا .
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