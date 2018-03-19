وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع سفير رومانيا بليبيا .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياسية لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم مع سفير

رومانيا بليبيا " نيكولاي مارين " .

وأكد السفير الروماني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذا الاجتماع يهدف الى التحضير لزيارة وزير الخارجية الروماني الى ليبيا خلال الفترة القادمة والمواضيع المزمع بحثها خلال هذه الزيارة .

واضاف ان اللقاء تناول ايضا التجهيز لاعادة افتتاح سفارة رومانيا بالعاصمة طرابلس والترتيبات المتعلقة بذلك اضافة الى موضوع عودة الشركات الرومانية التى كانت تعمل بليبيا .



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