وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يجتمع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا .





طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياسية لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم مع سفيرة

الاتحاد الاوروبي بليبيا " بينتا موشايد " .

وأكدت " موشايد " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذا الاجتماع

يأتي في اطار التأكيد على عمق العلاقات والتعاون القائم بين ليبيا

والاتحاد الاوروبي ، مشيرة الى انها ناقشت مع وكيل وزارة الخارجية اخر

تطورات الوضع السياسي في ليبيا وكذلك الجانب المتعلق بدعم الاتحاد

الاوروبي لليبيا خاصة لقطاعي الصحة والتعليم . وأضافت ان الاجتماع تناول ايضا عودة بعثة الاتحاد الاوروبي لاستئناف

عملها بالعاصمة طرابلس الى جانب بحث مهام بعثة " اليوبام " المعنية

بحماية الحدود .





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