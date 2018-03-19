وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي يجتمع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياسية لطفي المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ظهر اليوم مع سفيرة الاتحاد الاوروبي بليبيا " بينتا موشايد " .

وأكدت " موشايد " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذا الاجتماع يأتي في اطار التأكيد على عمق العلاقات والتعاون القائم بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ، مشيرة الى انها ناقشت مع وكيل وزارة الخارجية اخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وكذلك الجانب المتعلق بدعم الاتحاد الاوروبي لليبيا خاصة لقطاعي الصحة والتعليم . وأضافت ان الاجتماع تناول ايضا عودة بعثة الاتحاد الاوروبي لاستئناف عملها بالعاصمة طرابلس الى جانب بحث مهام بعثة " اليوبام " المعنية بحماية الحدود .





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