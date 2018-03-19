الآلاف من مناهضي استقلال كاتالونيا يتظاهرون في برشلونة .





برشلونه 19 مارس 2018 (وال) - تظاهر آلاف الأشخاص الذين يعارضون

استقلال كاتالونيا الأحد في شوارع برشلونة للمطالبة بـ"التعقل"، في ظل

فراغ حكومي منذ فشل إعلان الاستقلال في أكتوبر الماضي.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة الكاتالونية، ملوحين بأعلام إسبانيا

وكاتالونيا والاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة من المجتمع المدني

الكاتالوني، وبدعم من أحزاب رافضة للاستقلال.

وقال أليكس راموس، رئيس المجتمع المدني الكاتالوني خلال المظاهرة، نريد

حكومة لجميع الكاتالونيين، وليس فقط للمطالبين بالاستقلال... حكومة تضع

أخيرا وراءها كابوس العملية الانفصالية".