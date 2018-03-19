عشرات الاتحادات تطلب من ترامب وقف خطته لفرض رسوم على الواردات من الصين .





واشنطن 19 مارس 2017 (وال) - طالب 45 اتحادًا لأرباب العمل

الأميركيّين بوقف خطط الرئيس الاميركي دونالد ترامب الهادفة الى فرض

ضريبة على الواردات من الصين.

وقالت الاتحادات التي تمثل جزءًا كبيرًا من شرائح الاقتصاد الأميركي، في

رسالة وجهتها لإدارة الرئيس الامريكي ان فرض رسوم جمركية كبيرة "من شأنه

أن يؤدي إلى سلسلة من العواقب السلبية على الاقتصاد الأميركي .

واضافت هذه الاتحادات التي تمثل مختلف القطاعات، من الزراعة إلى

المنسوجات والملابس والتكنولوجيا وغيرها، ان تلك الرسوم ستثير ردود فعل

انتقامية وتؤثر على الصادرات الأميركية وتزيد الكلفة على الشركات

والمستهلكين.