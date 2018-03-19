اجتماع أمني ثلاثي كوري جنوبي أمريكي ياباني في سان فرانسيسكو.





سيول 19 مارس 2018 (وال ) - أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسي لكوريا

الجنوبية كيم إي-كيون اليوم الاثنين أن اجتماعا عقد بمدينة سان فرانسيسكو

يومي 17 و18 من هذا الشهر ضم المستشار الرئاسي الكوري الجنوبي للأمن جونغ

وي يونغ ومساعد مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض هابرت ميكميستي ومدير

الأمن الوطني الياباني ياتشي شوتارو .

وقال كيم إنه تم خلال الاجتماع التشاور جول مسألة إخلاء شبه الجزيرة

الكورية من الأسلحة النووية بصورة كاملة وإجراء لقاءي القمة بين

الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات الأمريكية.

وأضاف كيم أن آراء المشاركين في الاجتماع ركزت على أن الأهم هو عدم

تكرار أخطاء الماضي، واتفقوا على التنسيق الوثيق بينهم خلال الأسابيع

القادمة .