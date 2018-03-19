رئيسة موريشيوس ستقدم استقالتها منتصف نهار 23 مارس.





بورت لويس 19 مارس 2018 (وال) - أعلن قي موريشيوش أن رئيسة البلاد

أمينة غريب فكيم ستقدم استقالتها من منصبها يوم الجمعة 23 مارس 2018 عند

منتصف النهار.

وقال يوسف محمد محامي الررئيسة في تصريح صحفي أن موكلته تعتزم الاستقالة

في أعقاب الكشف يوم 23 فبراير الماضي أن الرئيسة أمينة غريب فكيم استخدمت

بطاقة ائتمان بقيمة 27 ألف دولار أمريكي منحتها إياها منظمة "معهد كوكب

الأرض" غير حكومية أسسها الملياردير الأنغولي المثير للجدل ألفارو

سوبرينيو.

وأضاف المحامي أن رسالة استقالة الرئيسة جاهزة لإرسالها إلى رئيسة

الجمعية الوطنية .