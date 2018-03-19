السعودية توقع مذكرة تفاهم على فتح الأجواء مع قبرص واليونان.الإثنين ، 19-03-2018 - 15:20:00



الرياض 19مارس 2018 (وال) - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني
السعودية مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني في قبرص، تتضمن الاتفاق على
فتح الأجواء بين البلدين لجميع أنماط النقل الجوي التجاري.
ووقع مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار البرنامج التنفيذي وزير النقل رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية ، ووزير النقل
والاتصالات والأشغال القبرصي .
من جانب آخر استكملت الهيئة العامة للطيران المدني وسلطة الطيران المدني
باليونان مباحثاتهما الثنائية للوصول إلى صيغة جديدة لمشروع اتفاقية
ثنائية، نتج عنها تحديث الاتفاقية الثنائية القائمة الموقعة بين البلدين
.

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