السلاك : اللجنة المعنية بأزمة الجنوب مستمرة في عملها لوقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة .



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس

الرئاسي "محمد السلاك"، إن اللجنة المعنية بأزمة الجنوب المشكلة بموجب

قرار رئيس المجلس الرئاسي ، مستمرة في متابعة أعمالها ومساعيها لوقف

إطلاق النار وتفعيل الهدنة، وتتواصل مع جميع الأطراف، بلا استثناء أو

تمييز أو انحياز، من أجل خلق أجواء للتهدئة تمهد لحوار جاد يفضى إلى

مصالحة تقود الى الاستقرار المنشود.

وأضاف "السلاك"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الإثنين بالمركز

الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن جهود اللجنة تتركز على الجانب الإنساني من

حيث الاهتمام بالجرحى والمصابين وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية وفتح

مسارات خدمية للمواطنين.

وبخصوص توفير الوقود للجنوب الليبي - أعلن "السلاك"، عن تكليف رئيس

المجلس الرئاسي المنطقة العسكرية الغربية بتأمين وصول صهاريج الوقود الى

الجنوب التي وصلت تحديدا الى سبها وبراك الشاطئ.

وفيما يخص الملف المالي، أوضح الناطق الرسمي، أن هناك تنسيقا مع اللجنة

المالية بمجلس النواب والمصرف المركزي وباقي الجهات المعنية لإنجاز

الترتيبات المالية لسنة 2018، مضيفاً أن وزارة المالية أكدت إحالتها

مرتبات شهري يناير وفبراير للقطاعات الحكومية كافة إلى مصرف ليبيا

المركزي منذ 14/3/2018، وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني.

وفيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية أشار "السلاك" إلى استئناف مباحثات

توحيدها يوم أمس الأحد في القاهرة، بحضور رئيس الأركان المكلف اللواء

"عبد الرحمن الطويل"، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وإيجابي.

كما أعلن عن قرارات القائد الاعلى للجيش الليبي بشأن منح نوط الواجب

العسكري من الطبقة الأولى للضباط الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش

الإرهابي، ومن الطبقة الثانية لضباط الصف والجنود ومن الطبقة الثالثة

للمدنيين، لأدائهم واجباتهم بكل تفان وإخلاص في مواجهة التنظيم الإرهابي

وتخليص البلاد من شره.

وأوضح "السلاك" أن القائد الأعلى للجيش الليبي أصدر قرارا بمنح نوط

التدريب العسكري من الطبقة الأولى إلى منتسبي قوة مكافحة الإرهاب اللواء

"محمد محمود احمد الزين، وملازم أول "أحمد زايد السائح"، ومن الطبقة

الثانية الرائد "الطاهر حسن شابه"، والموظف "وليد محمود الحوتى"، وذلك

لجهودهم المتميزة أثناء تنفيذ مشروع التدريب الخارجي بقوة مكافحة الإرهاب

ووصولهم إلى مستوى عالٍ من التدريب.

وفيما يخص المشاركة الليبية في الاجتماع الأفريقي الأوروبي المعني

بمتابعة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة النيجرية نيامي، أفاد

السلاك أن ممثلي الجانب الليبي، والممثَلين في وزير الخارجية "محمد

سيالة" ووزير الداخلية عميد "عبد السلام عاشور"، ركزا على التعاون

والتنسيق مع الدول المعنية فيما يخص معالجة قضية الهجرة غير الشرعية

ومكافحة الإرهاب وشبكات التهريب سواء دول الجوار مثل تشاد والنيجر أو

الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية مثل فرنسا وإيطاليا.

أما فيما يتعلق بقرار سحب مشروع صيانة المهبط الرئيسي 27 – 09 بمطار

طرابلس الدولي من شركة (الراسخون) ومنح الإذن لمصلحة الطيران للتعاقد مع

شركة (الدار الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري) لتنفيذ

المشروع، بدلا من الشركة الأولى، أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي،

أن شركة (الراسخون)، اعتذرت بشكل رسمي عن تنفيذ المشروع ولذلك فقد تم

اجراء مناقصة ورسي الأمر على شركة (الدار الوطنية) كمنفذ للمشروع.

كما نقل "السلاك" في ختام المؤتمر الصحفي ترحيب "فائز السراج"، بانعقاد

الملتقى الثاني لعمداء البلديات بالعاصمة طرابلس، وبعمداء البلديات،

الذين جاءوا من كل ربوع ليبيا لبحث سبل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً

إلى أن رئيس المجلس الرئاسي تابع شخصيا ترتيبات الاستقبال والإقامة

والإجراءات الأمنية من خلال الاجهزة المعنية بحكومة الوفاق الوطني.



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