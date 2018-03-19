وزير ألماني يحذر أمريكا من محاولة إثارة الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة .





برلين 19 مارس 2018 ( وال )- حذر وزير الاقتصاد الألماني " بيتر ألتماير

" الولايات المتحدة من محاولة إثارة الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن

التجارة .

ونقلت مصادر أعلامية اليوم الاثنين عن المسؤول الالماني إن محاولة

الوقيعة بين ألمانيا وبقية أوروبا بفرض رسوم جمركية على الواردات ، ونشوب

حرب تجارية عالمية من شأنه أن يضر المنتجين والمستهلكين.

واضاف " ألتماير " قبل أن يصل إلى واشنطن اليوم الاثنين ، إنه رتب

لاجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين بالتنسيق مع مفوضة التجارة لدى الاتحاد

الأوروبي " سيسيليا مالمستروم " .

وأوضح قائلا ( نحن اتحاد جمركي ونعمل سويا ، ليس من مصلحة الحكومة

الأمريكية أن تثير الانقسام في أوروبا ، ولن تنجح ) .

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