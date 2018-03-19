وزير ألماني يحذر أمريكا من محاولة إثارة الانقسام في
الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 14:50:00
برلين 19 مارس 2018 ( وال )- حذر وزير الاقتصاد الألماني " بيتر ألتماير
" الولايات المتحدة من محاولة إثارة الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن
التجارة .
ونقلت مصادر أعلامية اليوم الاثنين عن المسؤول الالماني إن محاولة
الوقيعة بين ألمانيا وبقية أوروبا بفرض رسوم جمركية على الواردات ، ونشوب
حرب تجارية عالمية من شأنه أن يضر المنتجين والمستهلكين.
واضاف " ألتماير " قبل أن يصل إلى واشنطن اليوم الاثنين ، إنه رتب
لاجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين بالتنسيق مع مفوضة التجارة لدى الاتحاد
الأوروبي " سيسيليا مالمستروم " .
وأوضح قائلا ( نحن اتحاد جمركي ونعمل سويا ، ليس من مصلحة الحكومة
الأمريكية أن تثير الانقسام في أوروبا ، ولن تنجح ) .
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