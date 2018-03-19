السلطات الاسترالية : حرائق عنيفة تدمر عشرات المنازل في استراليا .





سيدني 19 مارس 2018 ( وال )- اعلنت السلطات الاسترالية أن حرائق عنيفة في

احراج اججتها درجات الحرارة المرتفعة ورياح عنيفة ، أدت الى تدمير عشرات

المنازل ونفوق اعداد كبيرة من الماشية .

ودمر أو تضرر نحو سبعين مسكنا في تاثرا القرية الساحلية بجنوب مقاطعة

نيو ساوث ويلز.

كما احترق اربعون الف هكتار من الاراضي في جنوب غرب مقاطعة فكتوريا

المجاورة التي شهدت في نهاية الاسبوع عشرات الحرائق التي قضت على قطعان

للابقار والثيران.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن مسؤول ادارة الاطفاء في " نيو ساوث ويلز

" في استراليا أن المنطقة شهدت ظروفا مأساوية بعد ظهر امس لسكان تاثرا ،

سببها خصوصا هذه الاجواء الحارة جدا والجافة جدا والرياح الشديدة ،

ورأينا امطارا من الجمر تتساقط على القرية ومحيطها".

ويشهد جنوب شرق استراليا حاليا ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة.

ويقول الخبراء إن هذه الحرائق تشير إلى استمرار موسم حرائق الغابات

الذي يأتي عادة في الصيف بين ديسمبر وفبراير ، بسبب التغيرات المناخية.

وصرح الناطق باسم ادارة الاطفاء أن اكثر من الف هكتار احترقت في تاثرا

فيما يحاول نحو ستين رجل اطفاء اخماد النيران.

وفي ولاية فكتوريا قال رئيس الوزراء " دانيال اندروز " إن الحرائق

أتت على 18 منزلا ، مشيرا إلى أنه رغم حجم الحرائق وكثافتها وسرعتها ،

إلا انه لم يتم تسجيل سقوط قتلى او جرحى .

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