النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا .



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي "عبدالسلام

كاجمان"، يوم أمس الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا "فرانك بيكر"،

لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح

المشتركة .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد بحث "كاجمان"، خلال اللقاء الذي عقد

بديوان رئاسة الوزراء، الأوليات المشتركة التي تحتاج إلى عمل مشترك مع

بريطانيا والمجتمع الدولي ، خاصة مسألة الاستفتاء على الدستور

والانتخابات البرلمانية وكذلك معالجة المختنقات الأمنية والاقتصادية

المختلفة .

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن امتنانه لما يلقاه من تعاون مع الجهات

المسؤولة منذ تسلمه لمهامه في ليبيا، آملا في أن في يتمكن من أداء مهامه

بما يساعد الدولة الليبية في تجاوز الصعوبات المختلفة التي تواجهها .





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