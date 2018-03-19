توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومعهد التخطيط .





طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - تم صباح اليوم بمعهد التخطيط بطرابلس

التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومعهد

التخطيط بحضور وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي .

وتضمنت الاتفاقية التى وقعها مدير معهد التخطيط " الطاهر ابو الحسن

" وعن المؤسسة الليبية للاستثمار د "على محمود حسن" رئيس مجلس

الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار -تطويرالعمل على

تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح المؤسسة والاستفادة

من خبرات معهد التخطيط في مجال البحوث والدراسات والاستشارات بمجالات

التدريب المختلفة .

وأكد الدكتور " الطاهر ابو الحسن " مدير معهد التخطيط في كلمة له

بالمناسبة انه انطلاقا من مبدا التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات

المحلية ولرغبة المؤسسة الليبية للاستثمار في الاستفادة من خبرات معهد

التخطيط باعتباره احد بيوت الخبرة الوطنية في مجال البحوث والدراسات

والاستشارات ومختلف مجالات التدريب ،تم التوقيع على هذه الاتفاقية والتي

بموجبها سيقوم معهد التخطيط بتنفيذ مجموعة من الاعمال الاستشارية

والبرامج التدريبية لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.

من جهته بين رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية

للاستثمار في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب توقيع الاتفاقية ان هذه

الاتفاقية تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والاستشارية لصالح

المؤسسة والمتمثلة في مراجعة وتطوير الانظمة واللوائح الادارية والمالية

بالمؤسسة بما يتناسب ويتماشى مع القوانين المعمول بها في الدولة وذلك في

اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الليبية للاستثمار عامة والخطة

التشغيلة للمؤسسة الليبية للاستثمار بشكل خاص لسنة 2018.

واضاف ان هذه الاتفاقية تتضمن ايضا تقديم الاستشارات والبرامج

التدريبية للمؤسسة الليبية للاستثمار في مجال الاعداد والرفع من مستوى

اللوائح والدائرة المستندية للمؤسسة الليبية للاستثمار بما يتناسب

ويتناغم مع القوانين المعمول بها في الدولة .

...( وال ) ...