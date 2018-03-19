لقاء توعوياً بالهيأة العامة للمعلوماتحول " واقع التعليم والتدريب في ليبيا " .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمقر الهيأة العامة للمعلومات بطرابلس اليوم الأثنين لقاء توعوياً حول " واقع التعليم والتدريب في ليبيا " ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التى تقيمها الهيأة استعدادا لاعداد واصدار التقرير الوطنى الخامس للتنمية البشرية .

وقد قام عضو الفريق البحثي للتقرير الدكتور " علي الحواث " بإستعراض واقع التعليم والتدريب في ليبيا ومقومات القوة ومكامن الضعف والتحديات والفرص الخاصة بالتعليم والمشاهد المقترحة للنهوض به .

وشارك في هذا اللقاء كل من رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة للمعلومات

الدكتور " عبدالرؤوف البيباص " والمشرف العام للتقرير الدكتور "

عبدالسلام الدويبي " ورئيس الفريق البحثي للتقريرأ " علي مصطفى الشريف " ، وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجالات التعليم والتنمية البشرية ، وعدد من أعضاء الفريق البحثي للتقرير ومديري إدارتي اشؤون الإدارية والمالية والنظام الوطني للمعلومات بالهيأة .

يذكر أن الهيأة العامة للمعلومات كانت قد باشرت العمل بإ‘داد التقرير

الخامس للتنمية البشرية ، والذي يتناول موضوع " تحديات التنمية في ليبيا

" ، ويأـى تواصلا مع سلسلة تقارير التنمية البشرية التي صدرت عن الهيأة

منذ العام 1988 . م في إطار الالزام الدولي لإصدار تقارير دورية عن

التنمية البشرية .

ويسعى هذا التقرير إلى التتبع الراصد لوضعية الأداء التنموي في ليبيا

مركزاً بالخصوص على تحديد أ÷م الصعوبات والتحديات التى تواجه التنمية

البشرية في ليبيا .

( وال )