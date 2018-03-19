اللجان المركزية للعلاج : ( 35 ) حالة مستعصية أحيلت للعلاج بالخارج و ( 78 ) حالة أحيلت للعلاج بالمصحات الخاصة بالداخل .

طرابلس 19 مارس 2018 ( وال ) - أعلن مدير مكتب شؤون اللجان المركزية

للعلاج "عز الدين الزقوزي" إحالة 78 حالة طارئة للعلاج داخل عدد من

المصحات الخاصة؛ بعد أن تقدمت بملفاتها للمكتب لغرض العلاج.

ونقل المكتب الاعلامي بوزارة الصحة عن " الزقوزي " تأكيده أن هذه الحالات تمت إحالتها خلال الفترة من 14 من فبراير الماضي وحتى الآن؛ وهي حالات مختلفة تشمل عمليات (قسطرة قلبية، وقلب مفتوح، واستئصال أورام، وجراحة عظام) إضافةً إلى عدد من الحالات التي تحتاج إلى إيواء عاجل بوحدات العناية الفائقة وحضانات أطفال.

وأضاف أن 118 حالة أخرى تم توجيهها للعلاج داخل المستشفيات العامة

والخاصة وخارج ليبيا أيضاً؛ بناءً على محاضر اجتماعات اللجنة الاستشارية

العليا للعلاج؛ من بينها 35 حالة مستعصية أحيلت للعلاج خارج ليبيا لإجراء

عمليات (استئصال أورام، وجراحة عيون وجراحة أعصاب وجراحة عظام).

بينما أحيلت 49 حالة أخرى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز التخصصية

العامة والتي شملت (مركز طرابلس الطبي، مستشفى طرابلس المركزي، مستشفى أبوسليم، مستشفى الهضبة العام - الخضراء سابقاً، مستشفى السبيعة، مستشفى الحروق والتجميل) لإجراء عمليات (جراحة أعصاب، جراحة قلب، جراحة أورام، جراحة عظام).

أما الحالات التي أحيلت للعلاج داخل عدد من المصحات والعيادات الخاصة

بناءً على محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج فقد بلغ عددها 34 حالة

لإجراء عمليات (جراحة عيون، جراحة أعصاب ، جراحة مسالك ، جراحة قلب، جراحة عظام).

وفي السياق ذاته أرجع رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج "هاشم بالخير" السبب وراء عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص عدد من الملفات؛ إلى عدم استيفائها للمستندات المطلوبة أو إرفاق تقارير طبية غير حديثة.



...( وال )..