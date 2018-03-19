قوات الاحتلال تستهدف المواطنين ومنازلهم شرق خان يونس.





خان يونس 19-مارس-2018 (وال)- استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم

الاثنين، المواطنين ومنازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن تلك القوات المتمركزة في مواقعها على

الخط الفاصل شرق القطاع، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المواطنين

ومنازلهم في المنطقة.

وتفتح تلك القوات نيرانها بشكل يومي صوب المواطنين، ومنازلهم، والرعاة

والمزارعين في تلك المناطق، مما يؤدي الى إصابة العديد منهم واستشهاد

آخرين مثلما حدث مع المزارع أبو جامع الذي استشهد الشهر الجاري بنيران

قوات الاحتلال خلال فلاحته لأرضه.

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