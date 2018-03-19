تخريج الدفعة الأولى من طلبة المعهد الصحي توكرة .



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بنغازى 19 مارس 2018 (وال ) - احتفل أمس الأحد المجلس البلدي توكرة

بتخريج دفعة من معهد توكرة للتمريض العالي والمتوسط والبالغ عددهم 31

طالبا وطالبة يمثلون الدفعة الأولى من طلبة المعهد الصحي.

وأشاد عميد المعهد منير التاجوري خلال كلمة في الاحتفال بدور مستشفى

المرج العام في تنمية وصقل الخريجين، مؤكدًا أن فرصة العمل والتوظيف في

انتظارهم في المستشفى العام.

ومن جانبها قالت الخريجة أسماء فرج فرل إن التخرج لا يعني أبدا نهاية

مسيرتهم التعليمية؛ بل بداية لرحلة البحث في كل ما تطوله أيديهم من مصادر

العلم والمعرفة ليواكبوا أحدث الطرق المتبعة في رعاية آبائهم وإخوانهم

وأبنائهم المرضى وتخفيف معاناتهم والسهر على راحتهم.

وفي ختام الحفل قامت إدارة المعهد بتكريم أوائل الطلبة والشخصيات

البارزة وتوزيع شهائد التخرج على الخريجين .

....( وال بنغازى)...