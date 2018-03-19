اليونسكو تحتفي باليوم العالمي للشعر .







طرابلس 19 مارس 2018( وال )- تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية

والعلم والثقافة " اليونسكو" يوم 21 مارس الجاري ، باليوم العالمي

للشعر.

وجاء في بيان للمنظمة بهذه المناسبة ، إن الشعر هو أحد أشكال التعبير

وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية ، وهما ما يُعدّان أغنى ما تمتلكه

الإنسانية.

وأضاف البيان أن جميع القارات بمختلف ثقافاتها عرفت الشعرَ منذ قديم

الزمان ، لأنه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب ، ويحول

كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام .

ودعت المنظمة إلى دعم الشعر عن طريق اقتناء كتب الشعراء الشباب مع

الاحتفاظ في المفضلة الإلكترونية بموقع للشعر أو أكثر للعودة إليه في

القراءة المتقطعة ، ودعوة الأصدقاء للأمسيات الشعرية.

وأكدت أن للشعر أثرًا كبيرًا في تعزيز إنسانيتنا المشتركة، ذلك أن

جميع الأفراد في أرجاء العالم يتشاطرون التساؤلات والمشاعر نفسها.

وتحتفل " اليونسكو" سنويًا باليوم العالمي للشعر، بعدما اعتُمد في

الدورة الثلاثين للمنظمة التي عُقدت في عام 1999 بباريس.

ويتمثل الهدف الرئيسي للاحتفال بهذا اليوم في دعم التنوع اللغوي من

خلال التعبير الشعري، وإتاحة الفرصة للّغات المهددة بالإندثار بأن يُستمع

لها في مجتمعاتها المحلية، والعودة إلى التقاليد الشفوية للأمسيات

الشعرية ، وتعزيز تدريس الشعر، ودعم دور النشرالصغيرة ، ورسم صورة جذابة

للشعر في وسائل الإعلام بحيث لا يُنظر إلى الشعر بعد ذلك على أنه شكل

قديم من أشكال الفن .

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، أو ما يعرف

اختصاراً بالـ" يونسكو" ، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة

وتأسست يوم 16 نوفمبر 1945 ، بلندن بالمملكة المتحدة



، ومقرها الرئيسي: باريس بفرنسا ، وقد تأسست من قبل : الولايات المتحدة ،

الهند، تركيا، الصين، المكسيك ، مصر،

وأن المؤسسة الأم : هي الأمم المتحدة .

( وال )