اجتماع موسع لمناقشة آلية اعتماد الميزانية العامة للدولة .





طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر

وزارة المالية بطرابلس لمناقشة آلية اعتماد الميزانية المقترحة للسنة

2018م ودراسة المختنقات المالية التى تمر بها الدولة وسبل معالجتها .

وضم الاجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب ، ووزير المالية المفوض

بحكومة الوفاق الوطني ،ورئيس لجنة مناقشة الميزانية ووكيل الوزارة ومدير

إدارة الخزانة وإدارة الميزانية والمستشارين الماليين ومدراء الإدارات

بالوزارة .

ورحب وزير المالية في مستهل الاجتماع برئيس وأعضاء لجنة المالية

بمجلس النواب.. مثمنا الجهود التي بذلت من كافة الجهات ذات الاختصاص خلال

الفترة الماضية والتي كللت بتمكن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني من

صرف مرتبات موظفي الدولة المستحقة عن شهري يناير و فبراير.

وطرح رئيس وأعضاء لجنة المالية خلال هذا الاجتماع العديد من

الاستفسارات حول المراحل التي مرت بها الميزانية المقترحة للسنة المالية

2018م وآليات صرف الباب الثاني من الميزانية و ما يخص المتفرقات

والطوارئ وآلية العمل المتبعة في هذا الخصوص .

كما قدم رئيس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب مقترحات اللجنة

المالية بالمجلس لحلحلة المشاكل التي تقف دون اعتماد ميزانية العامة

الدولة .

وتم الإنفاق على تحديد موعد لاجتماع تقابلي أخر في اقرب وقت وذلك

لوضع الخطوط العريضة والاتفاق على اعتماد ميزانية عامة تفاديا لكافة

المشاكل والصعوبات التي مرت بها الدولة خلال السنة الماضية .

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