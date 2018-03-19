موغيريني : إعادة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم هذه السنة.
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 11:47:00
ستراتبورغ 19 مارس 2018( وال )- أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا
للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني" أمس
عن عودة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم في اطار خطة
طوارىء .
وقالت" موغريني " أمام البرلمان الاوروبي في ستراتبورغ انه وفي أول شهرين
من هذه السنة تمكنوا من اعادة هذا العدد من المهاجرين من ليبيا ، مشيرة
إلى انه وخلال سنة 2017 باكملها تمت إعادة العدد نفسه إلى أوطانهم .
( وال )