موغيريني : إعادة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم هذه السنة.الإثنين ، 19-03-2018 - 11:47:00

موغيريني : إعادة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم هذه السنة.


ستراتبورغ 19 مارس 2018( وال )- أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا
للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني" أمس
عن عودة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم في اطار خطة
طوارىء .
وقالت" موغريني " أمام البرلمان الاوروبي في ستراتبورغ انه وفي أول شهرين
من هذه السنة تمكنوا من اعادة هذا العدد من المهاجرين من ليبيا ، مشيرة
إلى انه وخلال سنة 2017 باكملها تمت إعادة العدد نفسه إلى أوطانهم .

( وال )

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