موغيريني : إعادة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم هذه السنة.







ستراتبورغ 19 مارس 2018( وال )- أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا

للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي " فيديريكا موغيريني" أمس

عن عودة أكثر من 16 الف مهاجر افريقي من ليبيا إلى بلدانهم في اطار خطة

طوارىء .

وقالت" موغريني " أمام البرلمان الاوروبي في ستراتبورغ انه وفي أول شهرين

من هذه السنة تمكنوا من اعادة هذا العدد من المهاجرين من ليبيا ، مشيرة

إلى انه وخلال سنة 2017 باكملها تمت إعادة العدد نفسه إلى أوطانهم .



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