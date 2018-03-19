القبض على ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمخدرات فى بنغازى.





بنغازي 19 مارس 2018 (وال ) - تمكن أعضاء التحريات بفرع مكافحة المخدرات

بنغازي من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة

والأقراص المهلوسة .

وقال رئيس فرع مكافحة المخدرات بنغازي عقيد طارق نجم إن عملية القبض على

الجناة تمت يوم أمس الأحد، عقب ورود معلومات مفادها بأن اشخاص يقومون

بالاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المهلوسة .

وأوضح رئيس فرع مكافحة المخدرات بنغازي أنه تم أعداد كمين محكم للجناة،

وضبطوا متلبسين بعملية الاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش والأقراص

المخدرة نوع ترامادول.

وذكر رئيس الفرع أن الكمية التي تم ضبطها مع الجناة بلغت حوالي (1020)

قرص مخدر نوع ترامادول وعدد (40) قطعة صغيرة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة

للبيع، واحيل الجناة الى الجهات المختصةلاتخاد إلاجراءات القانونية

حيالهم.

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