مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض دخول شحنة مواد غذائية .



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- رفض مركز الرقابة على الأغذية

والأدوية دخول شحنة مواد غذائية من مسحوق الكاسترد تحمل العلامة التجارية

فوستر كلاركس .

وأوضحت مصادر بالمركز لوكالة الانباء الليبية أن كمية الشحنة المصنعة

في مالطا تقدر بحوالي ( 1960) صندوق وأن أسباب رفض الشحنة والتي كانت

نقطة وصولها ميناء الخمس احتوائها على لون محظور استخدامه وهو( E120

)طبقاً للمواصفات القياسية رقم 15 لعام 2015 للحدود القصوى للمضافات

المسموح بها في الأغذية .

... وال ...