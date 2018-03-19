مناقشة أوجه التعاون بين الهيأة العامة للثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية .الإثنين ، 19-03-2018 - 11:25:00




طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- اجتمع رئيس اللجنة التسييرية
بالهيأة العامة للثقافة الأحد بمكتبه بديوان الهيأة بطرابلس ، مع وزيرة
الشؤون الاجتماعية السيدة " فاضي الشافعي "، بحضور أ " عبد اللطيف
الحموري " المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور " خليفة الحامدي
" مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والسيدة " مها صقر " مدير إدارة تمكين
المرأة بالهيأة.
وتناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وأوجه التعاون بينهم
في مجالات المرأة والطفل، إضافة إلى أوضاع الفنانين في الخارج ومتابعة
الهيأة للمعوقات التي تعترض عودتهم، وسبل تمكينهم من العودة للوطن .

( وال )

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