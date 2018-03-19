مناقشة أوجه التعاون بين الهيأة العامة للثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية .







طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- اجتمع رئيس اللجنة التسييرية

بالهيأة العامة للثقافة الأحد بمكتبه بديوان الهيأة بطرابلس ، مع وزيرة

الشؤون الاجتماعية السيدة " فاضي الشافعي "، بحضور أ " عبد اللطيف

الحموري " المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور " خليفة الحامدي

" مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والسيدة " مها صقر " مدير إدارة تمكين

المرأة بالهيأة.

وتناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وأوجه التعاون بينهم

في مجالات المرأة والطفل، إضافة إلى أوضاع الفنانين في الخارج ومتابعة

الهيأة للمعوقات التي تعترض عودتهم، وسبل تمكينهم من العودة للوطن .



( وال )