مناقشة أوجه التعاون بين الهيأة العامة
للثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 11:25:00
طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- اجتمع رئيس اللجنة التسييرية
بالهيأة العامة للثقافة الأحد بمكتبه بديوان الهيأة بطرابلس ، مع وزيرة
الشؤون الاجتماعية السيدة " فاضي الشافعي "، بحضور أ " عبد اللطيف
الحموري " المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور " خليفة الحامدي
" مدير إدارة الشؤون الإعلامية، والسيدة " مها صقر " مدير إدارة تمكين
المرأة بالهيأة.
وتناول الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وأوجه التعاون بينهم
في مجالات المرأة والطفل، إضافة إلى أوضاع الفنانين في الخارج ومتابعة
الهيأة للمعوقات التي تعترض عودتهم، وسبل تمكينهم من العودة للوطن .
( وال )