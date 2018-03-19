مكتب النشاط المدرسي بتاجوراء ينظم مسابقة منهجية لمرحلة التعليم الاساسى .الإثنين ، 19-03-2018 - 11:28:00



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- نظم مكتب النشاط المدرسي ومراقبة التعليم
ببلدية تاجوراء المسابقة المنهجية الكبرى للصف التاسع من مرحلة التعليم
الاساسي باشراف مكتب النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق
الوطنى.
وتضمنت المسابقة حول المنهج المقرر بمشاركة 54 مدرسة من البنين والبنات
من أجل التنافس على نطاق المجلس البلدي وذلك للمشاركة على مستوى البلديات
للمدرسة المتحصلة على التراتيب الاولى .
...( وال)....

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