السفارة التركية في العاصمة الدنماركية تتعرض لهجوم بالمولوتوف.





كوبنهاغن 19 مارس 2018 ( وال) - تعرضت السفارة التركية في العاصمة

الدنماركية كوبنهاغن اليوم الإثنين، لهجوم بقنابل المولوتوف، مما أدى إلى

نشوب حريق في المبنى.

وبحسب تصريح صادر عن مديرية أمن كوبنهاغن، فقد تم إرسال تعزيزات إلى مكان

وجود مبنى السفارة التركية، وأنّ أفراد الشرطة الذين كانوا قرب مبنى

السفارة، فضّلوا إطفاء الحريق بدل مطاردة الفاعلين.

وأعربت مديرية أمن كوبنهاغن حسب وكالة الاتاضول التركية عن اعتقادها

بتورط 4 أشخاص في الاعتداء، وذلك استنادا إلى التحقيقات الأولية الجارية.

ولم يسفر الاعتداء عن خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضرارا مادية.

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