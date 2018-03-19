نادي القراءة " أنا أقرأ " يناقش رواية " قصيل " .







مصراته 19 مارس 2018 ( وال )- أقام نادي " أنا أقرأ "، المتخصص في

قراءة الكتب ، مؤخراً بمدينة مصراته جلسة نقاشية حول رواية " قصيل " .

وذكرت الهيأة العامة للثقافة أن جلسة النقاش التي قدمتها

الإعلامية " نوال الشريف " تناولت بالشرح والحليل عرض مضامين رواية "

قصيل "، الصادرة عن دار (ميم) للنشر في الجزائر أكتوبر2016، لمؤلفته

الكاتبة " عائشة ثبوت إبراهيم " .

وشارك في الجلسة التى شهدت مداخلات من قبل الحضور رئيس النادي ، أ "

سفيان قصيبات" ، ورواد النادي ومحبي القراءة بمدينة مصراته .

يذكر أن نادي " أنا أقرأ "، المتخصص في قراءة الكتب يقيم بين الفترة

والأخرى العديد من جلسات القراءة ، سواء للكبار أو للصغار .



( وال )‏