نادي القراءة " أنا أقرأ " يناقش
رواية " قصيل " .
الإثنين ، 19- 03- 2018 - 11:12:00
مصراته 19 مارس 2018 ( وال )- أقام نادي " أنا أقرأ "، المتخصص في
قراءة الكتب ، مؤخراً بمدينة مصراته جلسة نقاشية حول رواية " قصيل " .
وذكرت الهيأة العامة للثقافة أن جلسة النقاش التي قدمتها
الإعلامية " نوال الشريف " تناولت بالشرح والحليل عرض مضامين رواية "
قصيل "، الصادرة عن دار (ميم) للنشر في الجزائر أكتوبر2016، لمؤلفته
الكاتبة " عائشة ثبوت إبراهيم " .
وشارك في الجلسة التى شهدت مداخلات من قبل الحضور رئيس النادي ، أ "
سفيان قصيبات" ، ورواد النادي ومحبي القراءة بمدينة مصراته .
يذكر أن نادي " أنا أقرأ "، المتخصص في قراءة الكتب يقيم بين الفترة
والأخرى العديد من جلسات القراءة ، سواء للكبار أو للصغار .
( وال )