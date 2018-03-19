ورشة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بحضور نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني .







طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- أقام مصرف ليبيا المركزي ورشـة عمل

حوارية مع عدد من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف توضيح مضامين

برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيـــا، والذي تعاونت في إعداده

مؤسسات الدولة وعلى رأسها مصرف ليبيـــا المركزي والمجلس الرئاسي، وأشرف

عليه نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، باعتباره برنامجاً وطنياً

لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وقد رحب الحضور من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بهذه الدعوة وأبدوا

دعمهم التام بضرورة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنّ على مؤسسات

الدولة المعنية كافة أن تبادر إلى تنفيذ واجبــاتها، مع الإسراع في تبني

البرنامج والتوعية به لدى الرأي العام لكسب الدعم الكافي، وايضاً لتهيئة

الجميع لتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة وتهيئة

الاقتصاد الوطني ليكون حاضنة لمشروعات التنمية المستدامة.

وأكد الحضور على أن يكون البرنامج المقترح أكثر واقعيـة ليكون ادعى

للتنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي

باعتباره مطلب أساسي لنجـاح أي برنامج إصلاح بغض النظر عن محتواه .

( وال )