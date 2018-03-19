تنسيق لعودة تشغيل الخط الجوي بين مطاري بنينا والقاهرة الدوليين.الإثنين ، 19-03-2018 - 10:47:00



طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- اكدت إدارة مطار بنينا الدولي
تقدم شركة مصر للطيران بطلب رسمي إلى مصلحة الطيران المدني الليبي بشأن
إعادة العمل بالخط الجوي المباشر بين مطاري بنينا الدولي ببنغازى ،
والقاهرة الدولي .
وأفادت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي الـ" فيسبوك "
بسير التنسيق ، والاجراءات القانونية لاتمام الاتفاق وفق قانون الطيران
المدني متوقعة انطلاق أول رحلة من بنغازى ، وإليها مطلع شهر ابريل القادم
بمعدل رحاتين إلى خمس رحلات اسبوعيا .
( وال )

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