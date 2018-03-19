تنسيق لعودة تشغيل الخط الجوي بين مطاري بنينا والقاهرة الدوليين.





طرابلس 19 مارس 2018 ( وال )- اكدت إدارة مطار بنينا الدولي

تقدم شركة مصر للطيران بطلب رسمي إلى مصلحة الطيران المدني الليبي بشأن

إعادة العمل بالخط الجوي المباشر بين مطاري بنينا الدولي ببنغازى ،

والقاهرة الدولي .

وأفادت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي الـ" فيسبوك "

بسير التنسيق ، والاجراءات القانونية لاتمام الاتفاق وفق قانون الطيران

المدني متوقعة انطلاق أول رحلة من بنغازى ، وإليها مطلع شهر ابريل القادم

بمعدل رحاتين إلى خمس رحلات اسبوعيا .

( وال )