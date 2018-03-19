لجنة من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تقوم بزيارة الى بلدية ترهونة .





ترهونة 19 مارس 2018 (وال)- عقدت لجنة من الادارة العامة للشركة العامة

للمياه والصرف الصحي الاحد اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس

البلدي ترهونة حضره عبدالقادر بن يونس عضو المجلس البلدي ترهونة ومدير

مكتب الخدمات خالد حسين المبروك ورئيس قسم المياه بمكتب ترهونة على

المزوغي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية في مجال

المياه والصرف الصحي حيث تم استعراض الموقف العام للمشاريع المتوقفة

في مجال المياه والصرف الصحي.

واوضح المهندس خالد على صالح مدير عام ادارة تشغيل وصيانة الصرف

الصحي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي لوكالة الانباء الليبية بان

الزيارة تأتي في اطار حرص الادارة العامة لشركة المياه والصرف الصحي من

اجل ايجاد الحلول لمشكلة نقص المياه ومعالجة محطات الصرف الصحي في بلدية

ترهونة .

واشار الى ان اللجنة قامت بزيارة الى عدة مواقع وتم تحديد الابار

التي تحتاج الى مضخات غاطسة ولوحات تشغيل لضخ المياه والبالغ عددها 14

بئرا .

(وال )