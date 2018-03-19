سيالة يشارك اليوم في اجتماعات المجلس التنفيذي تحضيرا للقمة الافريقية الاستثنائية المخصصة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

كيغالي 19 مارس 2018 (وال)- تنطلق اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالى

اجتماعات الدورة غير العادية الـ 18 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة وزير الخارجية محمد سيالة كنائب للرئيس - وزيرة خارجية رواندا - تحضيرا لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستعقد

الأربعاء المقبل، والمخصصة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية

. ويستعرض وزراء الخارجية الأفارقة في هذه الاجتماعات الاستثنائية تقارير

لجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي التي عقدت يومي 17 و 18

مارس الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي، ومشروع الاتفاق المنتظر الذي

سيتم بموجبه إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، بعد دراسته من قبل

الدورة الاستثنائية الـــ 18 لمجلس وزراء الخارجية بدول الاتحاد الإفريقي، وتوقيعه من طرف رؤساء الدول والحكومات. ويأتي مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الاستثنائي هذا، تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي جمعت خبراء دول الاتحاد الإفريقي من 2015، لتحديد مصالح الدول الإفريقية من إنشاء السوق القارية الحرة التي ستجعل القارة أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية . كما تحدد بنود الاتفاق الذي سيوقعه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال هذه القمة ، قواعد تحديد المنشأ للسلع والبضائع الإفريقية وتدليل العقبات الجمركية وكل التحديات التي تعيق التكامل والوحدة الأفريقية . ويسعى الاتحاد الإفريقي من هذا الاتفاق إلى تحقيق التحول الاقتصادي للقارة من خلال التجارة ، أو تحرير التجارة بصورة تدريجية في إفريقيا خلال السنوات القادمة لتوفير فرص جديدة للشركات الأفريقية للتنافس والتعاون عبر الحدود.



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