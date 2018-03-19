انطلاق دورة لتأهيل ورفع كفاءة أعضاء إدارة البحث الجنائي في العلوم الأمنية والقانونية .







بنغازى 18 مارس 2018 (وال) - نظمت الإدارة العامة للبحث

الجنائي دورة تدريبية للعلوم الأمنية والقانونية بإشراف قسم التحقيق

بالإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي بنغازى مساعد ضابط "

وليد العرفي " إن هذه الدورة أقيمت لأعضاء وقيادات أكاديميات الشرطة

ومسؤولي التدريب في الإدارة العامة للبحث الجنائي للاستفادة من قدراتهم

في المرحلة القادمة تحت عنوان (دورة تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة أعضاء

إدارة البحث الجنائي في العلوم الأمنية والقانونية).

وأوضح " العرفي " أن الدورة استهلت بعقد جلسة افتتاحية ترأسها المدير

العام للإدارة العامة للبحث الحنائي عقيد " صلاح اهويدي "، ومسؤول

التدريب المكلف، ومن المقرر ان تستمر فعاليات هذه الدورة إلى أ، تحقيق

أهدافها المرجوة.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي تكريسا للدور الريادي للإدارة العامة

للبحث الجنائي على الصعيدين الأمني والقانوني، وتدعيما للعلاقات التعاون

الإيجابي القائم بين الأعضاء.

وذكر أن الدورة تستهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية الأمنية لمواكبة

الأحداث والمتغيرات الأمنية على الأصعدة كافة وتفعيل الخبرات الأمنية

المشتركة، بمشاركة قيادات أمنية.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أن المشاركين في الدورة ناقشوا عدة محاور

منها تنمية إستراتيجية التدريب، ودور التدريب في تنمية الموارد البشرية

الأمنية، والمتطلبات السيكولوجية للتدريب الأمني في ظل التحديات

المعاصرة، والتحديات في مجال التدريب الشرطي في بيئة أمنية خصبة، وتطوير

التدريب وأثره على تفعيل الأداء الأمني.

( وال )